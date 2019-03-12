Son Dakika Haberleri: Engelli Vatandaş Muhtar Adayı Oldu

Engelli Vatandaş Muhtar Adayı Oldu

53 dakika önce

Erdek'te yaşayan Engelli muhtar adayı Hakan Tar engelleri aşmak için adaylığını açıkladı.

Engelli Vatandaş Muhtar Adayı Oldu, System.String[]
Erdek'te yaşayan Engelli muhtar adayı Hakan Tar engelleri aşmak için adaylığını açıkladı. Hakan Tar seçilirse Erdek'in ilk engelli muhtarı olacak

Erdek Merkez Halitpaşa Mahallesi Muhtarlığına adaylığını açıklayan Hakan Tar, mahalle halkından destek istedi. Muhtarlık görevinin ne kadar kutsal bir görev olduğunu bildiğini söyleyen Tar, "Ben bu göreve talip olurken, istenince tüm engellerin nasıl aşılabileceğini herkese göstermek istiyorum. Engelli arkadaşlarımın bu tür görevleri üstlenmesi için hiç bir engel yoktur. Mahallem için gece gündüz durmaksızın çalışacağım. İnşallah mahallemizi daha yaşanılır, güvenilir bir hale getireceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın da desteğini bekliyorum. Mahalle sakinlerinden isteğimiz burada seçilecek olan muhtarın liyakat sahibi olmasıdır. Bu tür işlerden anlayan biri olsun. Özellikle de sorumluluk sahibi olsun. Bu konularda duyarlı olsun. Ben Yardım etmeyi ve mücadele etmeyi çok seviyorum. Çalışmak, emek vermek çok güzel. Göreve seçildiğim takdirde Erdek'e Engelliler Derneğini kazandırmayı düşünüyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

Erdek, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu

Helikopterli Trafik Denetiminde Yakalanan Kadın Sürücü Neye Uğradığını Şaşırdı AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:21:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli Vatandaş Muhtar Adayı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]