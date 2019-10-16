Son Dakika Haberleri: Engelli Vatandaş sokakta bulduğu parayı belediyeye teslim etti
Son Dakika Güncel Engelli Vatandaş sokakta bulduğu parayı belediyeye teslim etti

Engelli Vatandaş sokakta bulduğu parayı belediyeye teslim etti

38 dakika önce

İnegöl'de yolda yürürken bulduğu 900 TL'yi zabıtaya teslim eden engelli Ahmet Uysal, bu örnek davranışıyla takdir topladı. Belediye Başkanı Alper Taban, duyarlı vatandaşı makamında ağırlayıp teşekkür etti.

Engelli Vatandaş sokakta bulduğu parayı belediyeye teslim etti, System.String[]

İnegöl'de yaşayan Ahmet Uysal, dün yolda yürürken çarşı bölgesinde içerisinde 900 TL para olan çanta buldu. Hiç tereddüt etmeyen Uysal, bulduğu çantayı parayla birlikte belediyeye getirerek zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekiplerinin çalışması sonucunda paranın sahibi kısa sürede bulunup kendisine teslim edildi.

ÖRNEK DAVRANIŞIYLA TAKDİR TOPLADI

Bu duyarlı davranış önce sosyal medyada, ardından da basında büyük yankı uyandırdı. Engelli ve ihtiyacı olmasına rağmen örnek bir davranış sergileyen Ahmet Uysal, bu davranışıyla takdir topladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bu duruma sessiz kalmayarak Ahmet Uysal'ı makamında kabul edip teşekkürlerini iletti.

"BUNLAR TOPLUMUMUZUN DNA'SINDA OLAN GÜZELLİKLER"

Başkan Taban, Ahmet Uysal'a duyarlı davranışı için teşekkür ederek; "Çarşı merkezinde biri çantasını unutmuş. Ahmet ağabeyimizde bunu bulup belediyeye ulaştırmış. Gerçekten ihtiyacınız olan bir parayı, sırf size ait olmadığı için getirip ilgililere teslim ediyorsunuz. Bu çok onurlu bir davranış... Bu davranışınız inşallah herkese örnek olur. Bunlar bizim toplumumuzun DNA'sında olan güzellikler. Ahmet ağabeyimizde bu parayı kullanabilirdi ama yapmadı, bu para benim değil dedi ve teslim etti. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Taban, Ahmet Uysal'a makamdaki buluşma sırasında çeşitli hediyeler de takdim etti.

Ahmet Uysal, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:59 Kaynak: Bültenler
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