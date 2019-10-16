Engelli Vatandaş sokakta bulduğu parayı belediyeye teslim etti

İnegöl'de yaşayan Ahmet Uysal, dün yolda yürürken çarşı bölgesinde içerisinde 900 TL para olan çanta buldu. Hiç tereddüt etmeyen Uysal, bulduğu çantayı parayla birlikte belediyeye getirerek zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekiplerinin çalışması sonucunda paranın sahibi kısa sürede bulunup kendisine teslim edildi.

ÖRNEK DAVRANIŞIYLA TAKDİR TOPLADI

Bu duyarlı davranış önce sosyal medyada, ardından da basında büyük yankı uyandırdı. Engelli ve ihtiyacı olmasına rağmen örnek bir davranış sergileyen Ahmet Uysal, bu davranışıyla takdir topladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bu duruma sessiz kalmayarak Ahmet Uysal'ı makamında kabul edip teşekkürlerini iletti.

"BUNLAR TOPLUMUMUZUN DNA'SINDA OLAN GÜZELLİKLER"

Başkan Taban, Ahmet Uysal'a duyarlı davranışı için teşekkür ederek; "Çarşı merkezinde biri çantasını unutmuş. Ahmet ağabeyimizde bunu bulup belediyeye ulaştırmış. Gerçekten ihtiyacınız olan bir parayı, sırf size ait olmadığı için getirip ilgililere teslim ediyorsunuz. Bu çok onurlu bir davranış... Bu davranışınız inşallah herkese örnek olur. Bunlar bizim toplumumuzun DNA'sında olan güzellikler. Ahmet ağabeyimizde bu parayı kullanabilirdi ama yapmadı, bu para benim değil dedi ve teslim etti. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Taban, Ahmet Uysal'a makamdaki buluşma sırasında çeşitli hediyeler de takdim etti.