Son Dakika Haberleri: Engelli vatandaş yolda bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
Son Dakika Güncel Engelli vatandaş yolda bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

Engelli vatandaş yolda bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

33 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaş tarafından yolda bulunarak zabıtaya götürülen para, sahibine teslim edildi.

Engelli vatandaş yolda bulduğu parayı zabıtaya teslim etti, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaş tarafından yolda bulunarak zabıtaya götürülen para, sahibine teslim edildi.

Zihinsel engelli Ahmet Uysal, yolda bulduğu 900 lirayı belediyeye götürerek zabıtaya teslim etti.

Zabıta ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu paraları Nigar Kırgıl'ın düşürdüğünü belirledi.

Belediyeye gelip parasını alan Kırgıl, Uysal ve zabıta yetkililerine teşekkür etti.

İnegöl Belediyesinin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Hiçbir şey dürüstlüğe engel değil. Şartlar ne olursa olsun dürüstlüğün ve duyarlılığın en büyük kazanç olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatan Ahmet Uysal'a İnegöl Belediyesi olarak teşekkürlerimizi sunuyor, örnek olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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