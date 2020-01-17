Engelli vatandaşa doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli vatandaşa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

6 saat önce

Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaş Sevim Yavuz'a Tütünçiftlik sahil tesislerinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Engelli vatandaşa doğum günü sürprizi, System.String[]

Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaş Sevim Yavuz'a Tütünçiftlik sahil tesislerinde doğum günü sürprizi yapıldı.


Körfez Belediyesi, vatandaşların ücretsiz olarak kullanımına sunduğu engelli aracı başta olmak üzere, Belediye hizmet binası ve ortak kullanım alanları, engelli vatandaşların kullanabileceği şekilde dizayn ediliyor. Engelli vatandaşlara hizmetini sürdüren belediye ekipleri son olarak Hereke'de yaşayan Sevim Yavuz'a doğum günü sürprizi yapıldı. Tütünçiftlik sahilinde bulunan sosyal tesislerde düzenlenen kutlama sonrasında Yavuz, büyük sevinç yaşadı.


Kutlama sırasında kendisine çiçek takdim edilen Sevim Yavuz, Körfez Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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