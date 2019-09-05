Engelli vatandaşa polislerden yardım eli

Sivas'ta bedensel engelli bir vatandaş, yolun karşısına geçmekte zorlanınca trafik polisleri yardımına yetişti.

Sivas'ta bedensel engelli bir vatandaş, yolun karşısına geçmekte zorlanınca trafik polisleri yardımına yetişti. Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken 58 yaşındaki Rufet Soğancıoğlu, İstasyon Caddesi'nde yoğun araç trafiğinden dolayı yolun karşısına geçmekte güçlük yaşadı. Bu esnada bölgede görevli olan 2 trafik polisi koltuk değnekleriyle yürüyen Soğancıoğlu'na yardımcı oldu. Yaşlı adamın kollarına giren polisler araç trafiğini de yavaşlatarak Soğancıoğlu'nu yolun karşısına geçirdi. Soğancıoğlu, AA muhabirine, hastalığı nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüdüğünü söyledi. Yolun karşısına geçerken zorlandığını dile getiren Soğancıoğlu, "Allah polislerimizden ve devletimizden razı olsun." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Erdoğan'dan Bakan Turhan'a: Verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre

Erdoğan'dan Trump'a Patriot yanıtı: Senden de aynı şartlarda alırız

Erdoğan'ın "Nerede şimdi?" dediği Abdüllatif Şener, son görüntüsüyle olay oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde