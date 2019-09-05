Son Dakika Haberleri: Engelli vatandaşa polislerden yardım eli - SİVAS
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Engelli vatandaşa polislerden yardım eli - SİVAS

1 saat önce

Sivas'ta bedensel engelli bir vatandaş, yolun karşısına geçmekte zorlanınca trafik polisleri yardımına yetişti.

Sivas'ta bedensel engelli bir vatandaş, yolun karşısına geçmekte zorlanınca trafik polisleri yardımına yetişti.

Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken 58 yaşındaki Rufet Soğancıoğlu, İstasyon Caddesi'nde yoğun araç trafiğinden dolayı yolun karşısına geçmekte güçlük yaşadı. Bu esnada bölgede görevli olan 2 trafik polisi koltuk değnekleriyle yürüyen Soğancıoğlu'na yardımcı oldu.

Yaşlı adamın kollarına giren polisler araç trafiğini de yavaşlatarak Soğancıoğlu'nu yolun karşısına geçirdi.

Soğancıoğlu, AA muhabirine, hastalığı nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüdüğünü söyledi.

Yolun karşısına geçerken zorlandığını dile getiren Soğancıoğlu, "Allah polislerimizden ve devletimizden razı olsun." dedi.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:45 Kaynak: AA
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