Engelli vatandaşa yürüteç - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde evde bakım, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulan engelli Halit Şengül'e (54) ihtiyacı olan yürüteç, Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından temin edildi.

Simav'da yaşayan ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüyemeyen Halit Şengül'e yürüteç verildi. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, oğlunun düğününden dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa mahkum olan ve tedavileri devam eden, futbol hakemi Halit Şengül'ü evinde ziyaret ederek, engelli yürütecini teslim ettiğini ifade etti. Başkan Biçer, "Toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi, engelli vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Engelli Halit kardeşimizin, yürütece ihtiyaç duymadan hayatını devam ettirmesi en büyük arzumuz" dedi. - KÜTAHYA