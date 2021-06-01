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Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar - Son Dakika

Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar

01.06.2021 15:04

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet eden engelli vatandaş, kendisini arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından düşük faizli kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırıldı. Yaşadığı olayın ardından büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş, çaresiz kaldığını belirtti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve yüzde 57 engeli bulunan Süleyman Arif Dursun isimli vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir şahıs tarafından telefonla arandı. Telefonda düşük faizli kredi verebileceklerini söyleyen şahıs, Dursun'un mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek, internet bankacılığı hesabı üzerinden kredi çekti. Şahıs daha sonra Dursun'un hesabına yatırılan 33 bin TL kredi tutarı ve kurban parası için hesabında bulunan 3 bin TL'nin de arasında yer aldığı toplam 36 bin TL'yi farklı bir hesaba aktardı. Yaşanan olayın ardından kendisini arayan şahsı aramak istedi. Şahsın telefonunun kapalı olduğunu ve hesabına paranın yatmadığını gören Dursun, bankanın müşteri hizmetlerini arayınca dolandırıldığını öğrendi. Olayın ardından Dursun, kendisini dolandıran şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

"DÜŞÜK FAİZ HEYECANIYLA ALDANDIM"

Yaşanan olayı anlatan Süleyman Arif Dursun, "Sağlık emeklisiyim. Karınca kararınca geçinen bir insanım. Tabii insanların bazen ihtiyaçları olur. Bizim de en güzel yardım alacağımız yer banka olduğu için bankadan kredi için arandım. Arandığım banka gerçekti. "Kredi ihtiyacınız varsa kredi çıkartabiliriz. Tüm ödemelerinizi düzgün yapıyorsunuz. İsterseniz ufak bir miktar kredi çıkartabiliriz. Faiz oranı yüksek geldi. Bu oran olağan bir durum' dediler. Ben de oğlumun askerde olduğunu, sıkıntıya girmek istemediğimi söyledim. Ertesi gün birileri beni aradı. 'Bir kredi talebiniz olmuş. Arzu edersiniz 0,69 faiz oranıyla kredi verebiliriz' dediler. Ben şoke oldum, çok düşük bir faiz oranı geldi. Dediler ki, 'bu çektiğiniz para 3 yıl boyunca bankada duracak. Dilediğiniz zaman parayı çekebilirsiniz' dediler. Bu konuşmalar sırasında ben evde yalnızdım. Cuma namazına hazırlanıyordum, dedim ki bunu Cuma namazından sonra konuşalım, namaza gitmem lazım. 'Siz devam edin, telefon açık kalsın. Bu sürede siz internet bankacılığınıza girin. Dediklerimi yapın' dedi. Ben de cuma namazının telaşı ve düşük faiz heyecanıyla aldandım. Dediklerini birebir yaptım" dedi.

Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırdılar

"SONUÇLANMASININ BİR İKİ AYI BULACAĞINI SÖYLEDİLER"

Dolandırıldığını öğrenince büyük şok yaşadığını belirten Dursun, "Sonra ben bir daha bu kişiyi aradım. Cevap vermiyor. Ben de ondan önce bankadan beni arayan numarayı aradım. O da evden çalışıyormuş. 'Arif amca seni dolandırmışlar. 2003 doğumlu bir çocuğa havale ettirmişler. Hemen savcılığa git' dedi. Ben de hemen gittim. Onlar da sağ olsun hemen ilgilendiler. Bana iki kağıt verdiler. Birisini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, diğerini de bankaya götürmem gerektiğini söylediler. Götürdüm, onlar da incelediler. Sonuçlanmasının bir-iki ayı bulacağını söylediler. Banka da inceleme yapacağını söyledi" diye konuştu.

Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırdılar

"ŞİMDİ BEN NE YAPACAĞIM"

Dolandırılması sebebiyle çaresizlik içinde kaldığını belirten Süleyman Arif Dursun, "Bunu evdeki hiç kimseye söyleyemedim. Kurbana yazılmıştım. Hatta ondan vazgeçtim. Askerdeki oğluma para gönderiyordum. Ona da gönderemeyeceğim. Bin lira kredi ödemem vardı. Şimdi aylık, bin 290 liralık ödeme bu geldi. Şimdi ben ne yapacağım? Yüzde 57 engelliyim" şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar
Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar
Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar

Türk Lirası, Kocaeli, Banka, Kredi, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar - Son Dakika Ekonomi


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