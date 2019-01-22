Son Dakika Haberleri: Engelli Vatandaşı Gasp Eden Zanlı Bir Saatte Yakayı Ele Verdi

Engelli Vatandaşı Gasp Eden Zanlı Bir Saatte Yakayı Ele Verdi

1 saat önce

Erzincan'da engelli vatandaşın 200 TL'sini gasp eden zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Engelli Vatandaşı Gasp Eden Zanlı Bir Saatte Yakayı Ele Verdi, System.String[]
Erzincan'da engelli vatandaşın 200 TL'sini gasp eden zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Ocak Cumartesi günü kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi'ne bağlı Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yüzde 90 engeli bulunan 57 yaşındaki H.A.'nın durumundan faydalanan İ.A. (39), engelli şahsın pantolonunun cebindeki 200 TL'yi gasp etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu gaspçı İ.A. bir saat sonra yakalandı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.A, mahkemece tutuklandı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa
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