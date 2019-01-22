Engelli Vatandaşı Gasp Eden Zanlı Bir Saatte Yakayı Ele Verdi
1 saat önce
Erzincan'da engelli vatandaşın 200 TL'sini gasp eden zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Erzincan
'da engelli vatandaşın 200 TL'sini gasp eden zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 19 Ocak Cumartesi günü kent merkezindeki Karaağaç
Mahallesi'ne bağlı Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yüzde 90 engeli bulunan 57 yaşındaki H.A.'nın durumundan faydalanan İ.A. (39), engelli şahsın pantolonunun cebindeki 200 TL'yi gasp etti. Polis
ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu gaspçı İ.A. bir saat sonra yakalandı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.A, mahkemece tutuklandı. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:19 Kaynak: İHA
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