Son Dakika Haberleri: Engelli Vatandaşı Kelepçeden İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Engelli Vatandaşı Kelepçeden İtfaiye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Adıyaman'da engelli bir vatandaşın koluna taktığı kelepçe itfaiye tarafından çıkartıldı.

Engelli Vatandaşı Kelepçeden İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Adıyaman'da engelli bir vatandaşın koluna taktığı kelepçe itfaiye tarafından çıkartıldı.

Ortopedik engeli olduğu öğrenilen Mehmet T. isimli vatandaş, özel güvenlik görevlilerinden aldığı kelepçeyi kollarına taktı. Daha sonra anahtarla kelepçeyi açmak istediler ancak anahtar kırıldı. Kelepçeyi çıkartamayınca engelli vatandaş Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne geldi.

İtfaiye ekipleri anahtarı yuvasında kırılan kelepçeyi keserek engelli vatandaşı kelepçeden kurtardı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:29 Kaynak: İHA

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