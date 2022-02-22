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Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim - Son Dakika

Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim

22.02.2022 09:08

Osmaniye'de elektrik protestosu gösterilerine katılan CHP Milletvekili Baka Ünlü'nün basın açıklaması yaptığı esnada yanına gelen engelli vatandaşı "Ya şunu alın buradan" diyerek kovmuştu. Tepki çeken o görüntülerle ilgili açıklama yapan bulunan Ünlü, "Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim. Evine uğradım, özür diledim ailesinden." sözlerine yer verdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektriğe yapılan yüksek zamlara tepki göstermek için yapılan protesto gösterilerine pek çok siyasi isim, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarla birlikte CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü de katılmıştı. Burada halkın hayat pahalılığıyla ilgili sıkıntılarını ve dertlerini dinleyen Ünlü'nün basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçtiğinde engelli bir vatandaşa karşı gösterdiği tavır sosyal medyada gündem olmuştu.

"YA ŞUNU ALIN BURADAN"

Ünlü'nün ilçenin tanıdık simalarından biri olduğu öğrenilen Paşa isimli vatandaşı, "Ya şunu alın buradan ya" diyerek uzaklaştırdığı görüntüler tepki çekmişti.

"HAKARET ETMEDİM"

Tepki çeken o görüntülerle ilgili CHP'li vekilden açıklama geldi. Odatv'ye konuşan Ünlü, "Basın açıklaması yapılacaktı. Millet İttifakı olarak toplandık. İlçe başkanları vardı. Ezan okunacaktı, Ezan okunmadan basın açıklamasının tamamlanmasını planlandı. Bu kardeşimize de 'Paşa' deriz, severiz. Geldi para istedi, sigara istedi, hepsi verildi. Ancak, ilçe başkanı konuşmasına başlamak için, onun gruptan ayrılmasını bekleyince, ben de böyle bir şey söyledim. Hakaret etmedim." dedi.

"EVİNE GİDİP ÖZÜR DİLEDİM"

Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal medyada troller saldırdı. Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim. Ben ailesine gittim ailesi üzülmüştür diye… Ailesi hakaret olarak algılamadığını söyledi. Evine uğradım, özür diledim ailesinden."

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Son Dakika Güncel Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim - Son Dakika
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