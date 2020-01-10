Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför işten uzaklaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför işten uzaklaştırıldı - Son Dakika

Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför işten uzaklaştırıldı

13 dakika önce

Ankara'da engelli bir vatandaşı özel halk otobüsüne almayan şoför işten uzaklaştırıldı.

Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför işten uzaklaştırıldı, System.String[]

Ankara'da engelli bir vatandaşı özel halk otobüsüne almayan şoför işten uzaklaştırıldı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "9 Ocak 2020 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin önünde otobüste rampa olmasına rağmen engelli bir vatandaşımızın özel halk otobüsü şoförü tarafından araca alınmadığı belirlenmiştir. Engelli vatandaşımızın bunun üzerine tekerlekli sandalye ile otobüsün önünü kestiği, tepkisinin trafikteki diğer vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildiği ve özel halk otobüsü şoförüne çevrede bulunan vatandaşlarımızın tepki verdiği görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Şoförü cep telefonuna kaydeden bir yurttaşın ise 'Akşam haberlerinde izlersin abi kendini' diye tepki göstererek aldığı kaydın yayımlanması ile birlikte konu Belediyemiz tarafından incelenmiştir. 9 Ocak 2020 tarihinde yaşanan olayın EGO Genel Müdürlüğü yetkililerine intikal ettirilmesi üzerine yapılan incelemenin ardından kusurlu görülen araç derhal parka çekilmiş ve araç sürücüsü süresiz olarak işten uzaklaştırılmıştır. Özel halk otobüsünde yaşanan bu olayla ilgili sürecin takipçisi olacağımızı da kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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