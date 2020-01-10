Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför işten uzaklaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför işten uzaklaştırıldı - Son Dakika

Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför işten uzaklaştırıldı

6 saat önce

Ankara'da engelli bir vatandaşı özel halk otobüsüne almayan şoför işten uzaklaştırıldı.

Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför işten uzaklaştırıldı, System.String[]

Ankara'da engelli bir vatandaşı özel halk otobüsüne almayan şoför işten uzaklaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "9 Ocak 2020 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin önünde otobüste rampa olmasına rağmen engelli bir vatandaşımızın özel halk otobüsü şoförü tarafından araca alınmadığı belirlenmiştir. Engelli vatandaşımızın bunun üzerine tekerlekli sandalye ile otobüsün önünü kestiği, tepkisinin trafikteki diğer vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildiği ve özel halk otobüsü şoförüne çevrede bulunan vatandaşlarımızın tepki verdiği görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Şoförü cep telefonuna kaydeden bir yurttaşın ise 'Akşam haberlerinde izlersin abi kendini' diye tepki göstererek aldığı kaydın yayımlanması ile birlikte konu Belediyemiz tarafından incelenmiştir. 9 Ocak 2020 tarihinde yaşanan olayın EGO Genel Müdürlüğü yetkililerine intikal ettirilmesi üzerine yapılan incelemenin ardından kusurlu görülen araç derhal parka çekilmiş ve araç sürücüsü süresiz olarak işten uzaklaştırılmıştır. Özel halk otobüsünde yaşanan bu olayla ilgili sürecin takipçisi olacağımızı da kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı
Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Eşi başkasıyla kaçan 67 yaşındaki Kemal amcanın tapusunu Esra Erol kurtardı

Son Dakika Haberleri
22:41 Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
22:40 İran medyası: "Ukrayna uçağının düşüş nedeni yarın açıklanacak" - Son Dakika
22:34 ABD Enerji Bakanı, IKBY Başbakanı'yla "bölgenin enerji güvenliğini" görüştü - Son Dakika
22:32 MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
22:31 AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 22:43:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför işten uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]