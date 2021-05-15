- Engelli vatandaşı yalnız bırakmadılar.. Sandalyesiyle birlikte metrelerce taşıdılar - Son Dakika

- Engelli vatandaşı yalnız bırakmadılar.. Sandalyesiyle birlikte metrelerce taşıdılar

DÜZCE - Düzce Valiliği koordinesinde görev yapan tam kapanma döneminde ihtiyacı olanların yardımlarına koşan Vefa Sosyal Destek çalışanları engelli vatandaşın yardımına koştu. Tekerlekli sandalyesindeki vatandaşı metrelerce taşıdılar.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için oluşturulan, Düzce Valiliği koordinesinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Hattı çalışanları, bankaya giden bir engelli vatandaşın yardımına koştu. Vefa çalışanları, geçen hafta yoğun altyapı çalışmalarının olduğu İstanbul Caddesi'nde zorluk çeken engelli vatandaşı bir an olsun yalnız bırakmadı.

Bankadan caddeye inmekte sorun yaşayan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşı banka merdivenlerinden indirdiler. Bir süre caddede ilerleyen vatandaş ardından getirdikleri minibüse ardından da eve götürdüler.