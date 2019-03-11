Son Dakika Haberleri: Engelli Vatandaşın Büfesi Soyuldu

Engelli Vatandaşın Büfesi Soyuldu

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde bir yardım derneğinin katkılarıyla engelli bir vatandaş için yaptırılan büfe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Engelli Vatandaşın Büfesi Soyuldu, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde bir yardım derneğinin katkılarıyla engelli bir vatandaş için yaptırılan büfe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hükümet Konağı Bahçesi yakınlarında Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği katkılarıyla Malik E. için yaptırılan büfe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu. Kendi ekmeğini kazanmak için çalışan Malik E.'nin büfesine küçük pencerenin camını kırıp içeriye giren şüpheli ya da şüpheliler, kasadaki bozuk paraları ve oyuncakları alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen esnafların büfenin camının kırık olduğunu fark etmeleri üzerine durum iş yeri sahibi Mikail E.'ye bildirildi.

Engelli aracıyla iş yerine gelen Malik E., "Hem vakit geçirip hem de ekmek parası 3-5 kuruş kazanıyordum. Her kim bunu yapmışsa beni üzdüler. Yakalanmalarını istiyorum" dedi.

Olayın ardından iş yerine gelen polis, büfede inceleme yaptıktan sonra hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:39 Kaynak: İHA

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