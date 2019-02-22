Engelli Vatandaşın Evine Kadar Yol Yapıldı
1 saat önce
Alanya Belediyesi, araç yolu olmadığı için evinden çıkmakta zorluk yaşayan engelli vatandaşın evinin önüne betonla kapladı.
Alanya Belediyesi
, araç yolu olmadığı için evinden çıkmakta zorluk yaşayan engelli vatandaşın evinin önüne betonla kapladı.
Alanya Belediyesi, Mahmutseydi Mahallesi Uşakpınarı Sokakta yaşayan engelli Hüseyin Yiğit'in evine araç yolu yaparak betonla kapladı. Evinden çıkamadığı için yıllardır çarşıya ve Cuma namazlarına gidemediğini anlatan Mahmutseydi sakinlerinden Hüseyin Yiğit, "Belediye Başkanımıza bu durumumuzu anlattık. Allah razı olsun hemen ilgilenerek ekiplerini gönderdi ve kısa zaman içinde yolumuza kavuştuk. Şu an istediğim zaman evimden çıkabiliyorum" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:42 Kaynak: İHA
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