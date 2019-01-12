Son Dakika Haberleri: Engelli Vatandaşın Evinin Önündeki Kar ve Buz Birikintisini Belediye Ekipleri Temizledi

Engelli Vatandaşın Evinin Önündeki Kar ve Buz Birikintisini Belediye Ekipleri Temizledi

1 saat önce

Engelli vatandaşın evinin önündeki kar ve buz birikintisini belediye ekipleri temizlediERZİNCAN - Erzincan Belediyesi engelli vatandaşın evinin önündeki yolu kar ve buzdan arındırdı.

Engelli vatandaşın evinin önündeki kar ve buz birikintisini belediye ekipleri temizledi

ERZİNCAN - Erzincan Belediyesi engelli vatandaşın evinin önündeki yolu kar ve buzdan arındırdı. Erzincan'ın tamamında etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hem araç yollarını açık tutmak hem de kaldırımları yayalar için güvenli hale getirmek için gece gündüz çalışan Erzincan Belediyesi, kangren dolayısıyla bir bacağı kesilen 63 yaşındaki engelli Aslan Yılmaz'ın talebini geri çevirmeyerek, evinin önündeki yolu kar ve buzdan arındırdı.
Kızılay Mahallesi 1013 sokakta oturan Yılmaz, Erzincan Belediyesi Çağrı Merkezi'ne yardım çağrısını iletti. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz'ın bulunduğu evin önüne gelerek kar temizliği çalışması yaptı. Ekipler, Yılmaz'ın oturduğu 1013 sokaktaki evinden Sultan Melik Caddesi'ne kadar olan yolu kar ve buzdan arındırdı.
Erzincan Belediyesi'ne talebine karşılık verdiği için teşekkür eden Yılmaz, "Çağrı merkezini aradım kapımın önünün karla kapalı olduğunu açılması için yardım istediğimi söyledim. Allah razı olsun hemen geldiler yolumu temizlediler" dedi.
Engelli vatandaşın eşi ve torunu da belediye yetkililerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

Erzincan, Erzincan Belediyesi, Genel
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