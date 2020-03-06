Engelli vatandaşın motosikletini çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Engelli vatandaşın motosikletini çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Engelli vatandaşın motosikletini çalan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde engelli vatandaşa ait motosikleti çalan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Engelli vatandaşın motosikletini çalan şahıs tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde engelli vatandaşa ait motosikleti çalan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Olay, dün Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden engelli Osman Ömür, satılığa çıkardığı ve kazanacağı para ile ATV alıp karton toplamayı hayal ettiği motosikletini akşam saatlerinde evinin önüne zincirledi. Ömür, sabah kalktığında ise evinin önünde zincirlerin kesildiğini ve motosikletin yerinde olmadığını gördü. 20 yaşında geçirdiği ilik kanseri hastalığı sebebiyle kangren olduktan sonra ayağı kesilince 26 yıldır koltuk değnekleriyle yaşayan Ömür, motorunun çalındığı anlayınca polis ekiplerini aradı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.


Ekipler yaptıkları güvenlik kameraları incelemelerinde Ömür'ün motosikletini 2 şahıs tarafından gece saatlerinde çalındığını belirledi. Şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, motosiklet Ömür'ün evine 200 metre uzaklıkta yol kenarına atılmış bir şekilde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Ömür'e ait motosikleti çaldığı belirlenen H.Ç. isimli şahıs, Dilovası'nda düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri sonrasında Körfez Adliyesine sevk edilen H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Barbaros Mahallesi, Kocaeli, Körfez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:02 Kaynak: İHA
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