Engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalarak kayıplara karışan Mustafa Manavoğlu(33) yakalandı. Mahkemece tutuklanan Manavoğlu, basın mensuplarına 'Öylesine çaldım' dedi.

Olay, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Engelli Hayati Karakurt(46) tekerlekli sandalyesini, güvenli olduğu düşüncesiyle evinin karşısında bulunan bir iş yerinin bahçesine bıraktı. Geçen salı günü ise, dernek bahçesine gelen kimliği belirsiz bir kişi, Karakurt'un tekerlekli sandalyesini çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir süre sonra sandalyesinin çalındığını fark eden Karakurt, durumu polis ekiplerine haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, hırsızın Mustafa Manavoğlu olduğunu belirledi. Bunun üzerine Manavoğlu, İnegöl ilçesinde sokakta gezerken yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye çıkarılan Manavoğlu, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavoğlu, adliye çıkışında basın mensuplarının neden hırsızlık yaptığına dair sorusuna ise "İhtiyacım yok, öylesine yaptım" dedi.

Öte yandan İnegöl Kaymakamlığı tarafından Hayati Karakut'a, tekerlekli sandalye hediye edildi.