Son Dakika Haberleri: Engelli Vatandaşın Yardımına Koştu

Engelli Vatandaşın Yardımına Koştu

1 saat önce

İstanbul'da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, bir anda sırt üstü yere düştü.

İstanbul'da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, bir anda sırt üstü yere düştü. Yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü, engelli kişiyi yerden kaldırırken o anlar kask kamerasına yansıdı. İstanbul'da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, aniden sırt üstü yere düştü. O sırada yoldan ilerleyen ve engelli şahsın yere düştüğünü gören motosiklet sürücüsü, engelli kişiyi yerden kaldırdı. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeyi beklediği anlaşılan fiziksel engelli bir kişinin tekerlekli sandalyesiyle birlikte bir anda sırt üstü yere düştüğü görülüyor. Görüntülerin çekildiği motosikletin sürücüsü, yardım etmek için durdurduğu motosikletinden iniyor. Sürücü, arkaya geçip tekerlekli sandalyeyi doğrultuyor. Ardından yanlarına yaya olarak gelen bir kişi, engellinin tekerlekli sandalyesini sürüp onu karşıya geçiriyor. Kask kamerasına saniye saniye yansıyan o anlar sosyal medyada vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Görenlerin adeta içini ısıtan görüntüleri çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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