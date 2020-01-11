Engelli vatandaşla alay ettiği video ortaya çıkmıştı! "Premier Lig'e dönmek istiyorum..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Engelli vatandaşla alay ettiği video ortaya çıkmıştı! 'Premier Lig'e dönmek istiyorum...' - Son Dakika Spor

Engelli vatandaşla alay ettiği video ortaya çıkmıştı! "Premier Lig'e dönmek istiyorum..."

6 saat önce

Bu bir ilandırBobby Madley, Premier Lig'in eski hakemlerinden biri...2017-18 sezonunda 19 maçta görev almıştı.

Engelli vatandaşla alay ettiği video ortaya çıkmıştı!

Bu bir ilandır


Bobby Madley, Premier Lig'in eski hakemlerinden biri...


2017-18 sezonunda 19 maçta görev almıştı.


Geçtiğimiz yılın son günlerinde ise, profesyonel liglerden atılmasına sebep olan olayın engelli bir vatandaşla alay ettiği video çekimi olduğunu itiraf etmişti.


Şimdi ise "Premier Lig'e geri dönmek istiyorum. O platformda maç yönetmek benim hayalimdi, gerçek oldu ama şu an elimden kayıp gitti. Yeniden düdük çalmak için her şeyimi verebilirim..." açıklamasını yaptı.

HONG KONG'DA JÜRGEN KLOPP İLE TARTIŞMIŞTI!


Geçtiğimiz yıllarda Hong Kong'da düzenlenen "Premier Lig Asya Turu" kapsamında Liverpool ile Leicester karşılaşmış, mücadeleyi yöneten Bobby Madley bir pozisyon sonrasında Jürgen Klopp ile hararetli bir şekilde tartışmıştı.


Bu sezon ligde fırtınalar estiren Liverpool, Tottenham deplasmanında müthiş galibiyet serisini devam ettirme peşinde olacak. 20 maçta sadece 1 kez berabere kalıp 58 puan toplayan "Kırmızılar", Jose Mourinho'nun ekibi karşısında neler yapacak herkes merak ediyor.


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TEK MAÇ fırsatını kaçırma, karşılaşma oynanırken

Hong Kong, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:33 
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