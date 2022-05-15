Engelli vatandaşlar piknikte buluştu - Son Dakika
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Engelli vatandaşlar piknikte buluştu

15.05.2022 15:59
Engelli vatandaşlar piknikte buluştu

- Engelli vatandaşlar piknikte buluştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pikniğe telefonla bağlanarak vatandaşlar sürpriz yaptı Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" nedeniyle Başakşehir Şamlar Ormanında piknik düzenlendi.

- Engelli vatandaşlar piknikte buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pikniğe telefonla bağlanarak vatandaşlar sürpriz yaptı

İSTANBUL - Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" nedeniyle Başakşehir Şamlar Ormanında piknik düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlanarak vatandaşlara sürpriz yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" nedeniyle Başakşehir Şamlar Ormanında piknik organizasyonu düzenlendi. İstanbul'un dört bir yanında engelliler ve aileleri yer aldı. Programa

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcı İsmail Ergüneş,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu alanda bulunan engelli vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Etkinlik kapsamında gelen misafirlere eğlendirmek için yöresel oyun havaları çalındı. Etkinliğe telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Rabbimden Sıhhat, afiyet içerisinde bir hayat sürmenizi diliyorum. AK Parti her zaman yanınızda hep yanınızda da olmaya devam edecek" dedi.

Engelli haftası nedeniyle açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu " 39 İlçemizden gelen engeli vatandaşlarımız ve aileleriyle birlikte gönül birlikteliği oluşturduğu çok güzel piknik organizasyonundayız. Hava çok güzel. Kardeşlerimiz çok mutlu. Biz AK Parti iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren engelli kardeşlerimizle gönül gönülle bir yolculuk yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde yaklaşık 20 yıldır engelli kardeşlerimizle birlikte devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Bugün geldiğimiz aşamada bu düzenlemeler sayesinde engellilerimiz hayatın her aşamasında aktif ve etken olduğu görmek bizler için gurur verici. Engeli kardeşlerimizin mutluluğu bizim mutluluğu onların huzuru bizim huzurumuz. En kıymetli kardeşlerimizle bugünde birlikte engelliler haftası nedeniyle birlikteyiz" şeklinde konuştu.

"Engelliler haftası vesilesiyle de birçok etkinlik gerçekleştirdik"

Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Bu 20 yılın en temel felsefesi bir güne veya bir haftaya değil hayatın tamamına yarılan bir farkındalığın hep beraber Türkiye'de hem bireysel olarak toplumsal olarak hem de tüm vatandaşlarımızla hayatında yaşanabilir kılınmasıydı. Bu anlamda farkındalığı hakim kırmak maksadıyla da engelliler haftası vesilesiyle de birçok etkinlik gerçekleştirdik. Finalini de piknik şeklinde yapıyoruz" dedi.

Engelli vatandaşlar piknikte buluştu
Engelli vatandaşlar piknikte buluştu
Engelli vatandaşlar piknikte buluştu
Engelli vatandaşlar piknikte buluştu

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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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