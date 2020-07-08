Engelli vatandaşlara hatalı park engeli - Son Dakika

- Engelli vatandaşlara hatalı park engeli

Yaya geçidine park edilen araç, engellileri zor durumda bıraktı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen tekerlekli sandalyedeki 4 engelli vatandaş, hatalı park yüzünden 1 saat karşıya geçmek için bekledi.

Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalyedeki dört engelli vatandaş, Kuşadası Camikebir Mahallesi sahil yolu üzerinde, yaya geçidindeki engelli rampasından yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidi üzerine gelen engelli vatandaşlar, engelli rampası üzerine park eden otomobil yüzünden zor anlar yaşadı. Vatandaşların polis ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler araç sürücüsüne ulaşamayınca, yaya geçidi üzerindeki otomobili kaldırmak için çekici çağırdı. Çekici ile aynı anda olay yerine gelen otomobil sürücüsü, aracını bulunduğu yerden kaldırdı. Trafik ekipleri hatalı park yüzünden otomobil sürücüsüne cezai işlem uygularken, otomobil sürücüsü de engelli vatandaşlardan hatalı park nedeniyle özür diledi.

Engelli vatandaşlar bir saatlik bekleyişin ardından yolun karşısına geçti.