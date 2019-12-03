Engelli vatandaşlara içlerini ısıtan hediye

Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara kışlık giysiler hediye edildi.



Belediye tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında ilçede yaşayan engelliler görevlilerce alışverişe çıkarıldı.

Görevlilerle ilçelerdeki mağazaları gezen engelli vatandaşlara kışlık giysiler alınarak hediye edildi.



Daha sonra belediye binasında pasta kesilerek günleri kutlandı.



Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de bir engelli kardeş sahibi olduğunu söyledi.



Belediye olarak her zaman engelli vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan Çakıcı, "Engelli kardeşlerimiz insanlığımızın bereketidir. Bugün bu sevgiyi paylaşmak için buradayız. Allah kendilerine hayırlı ömürler versin. Zabıta müdürlüğümüz kışlık giysilerini giydirmişler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz onlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Engelli vatandaşlar ise belediye görevlilerine teşekkür etti.