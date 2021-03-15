Engelli vatandaşlara kendi işini kurma fırsatı - Son Dakika

Engelli vatandaşlara kendi işini kurma fırsatı

15.03.2021 17:04
Engelli vatandaşlara kendi işini kurma fırsatı, System.String[]

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik hibe proje başvurularının 11 Mart tarihi itibariyle başladığını, başvuruların e-devlet üzerinden online olarak yapılabileceğini bildirildi.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik hibe proje başvurularının 11 Mart tarihi itibariyle başladığını, başvuruların e-devlet üzerinden online olarak yapılabileceğini bildirildi.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), iş arayan ve işverenlerin yanında dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik hayata uyumlarının arttırılması, işgücü piyasasında istihdam edilmeleri ve kendi işlerini kurmalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada; kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik 2021 yılı/2. Dönemine ait hibe proje başvurularının 11 Mart 2021 itibariyle başladığı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verileceği belirtildi.

Proje sunmak isteyen engelli vatandaşların 11 Mart- 16 Nisan 2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresindeki 'Duyurular' bölümünde yayımlanan rehbere göre evraklarını hazırlayarak, 16 Nisan 2021 tarihi mesai bitimine kadar e-devlet üzerinden online olarak başvuru yapması gerektiği aktarılan açıklamada, İŞKUR'a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış engelli vatandaşlara, emekli olmamak, kendi üzerine kayıtlı iş yeri ya da işletme olmaması, iş yerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet etmek, işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğunu 'Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları' ile belgelemek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak (https://www.kosgeb.gov.tr adresinden alınabilmektedir) gibi şartlar aranacağını ifade edildi.

Öte yandan kendi işini kurmak isteyen engellilerin 65 bin TL'ye kadar hibe desteğinden faydalanabileceği belirtilen açıklamada, engelli vatandaşların hibe desteğini merkezde yaşayan vatandaşların İŞKUR'a, Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur Hizmet Merkezlerine ve bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak destek alabilecekleri kaydedildi. - MERSİN

E Devlet, Engelli, Mersin, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Engelli vatandaşlara kendi işini kurma fırsatı - Son Dakika Ekonomi


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