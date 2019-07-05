Son Dakika Haberleri: Engelli vatandaşlara klozet destekli tekerlekli sandalye desteği
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Engelli vatandaşlara klozet destekli tekerlekli sandalye desteği

1 saat önce

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Sümbül ve Keklikpınar mahallelerinde ikamet eden iki engelli vatandaşa çok amaçlı, yatarlı ve klozet destekli tekerlekli sandalye hediye edildi.

Engelli vatandaşlara klozet destekli tekerlekli sandalye desteği, System.String[]
Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Sümbül ve Keklikpınar mahallelerinde ikamet eden iki engelli vatandaşa çok amaçlı, yatarlı ve klozet destekli tekerlekli sandalye hediye edildi.

Engelli vatandaşlarla birebir ilgilenen Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, faaliyetlerini bölgede sürdürmeye devam ediyor. Keklikpınar Mahallesi'nde ikamet eden Abdulmenaf Demir ile Sümbül Mahallesi'nde ikamet eden Sadık Özer'i ziyaret ettiklerini belirten Başkan Aydoğdu, "Bir ay önce her iki mahallemizde ikamet eden engelli ve yatağa mahkum amcalarımızı ziyaret ettik. Amcalarımızın sıkıntılarının giderilmesi için birtakım çalışmalarda bulunduk. Keklikpınar Mahallemizde ikamet eden 70 yaşındaki ağır engelli Menaf Demir amcamıza çok amaçlı klozet yükseltisi, yatarlı ve çok donanımlı sandalye yardımında bulunduk ve aynı zamanda Sümbül Mahallemizde ikamet eden ağır engelli Sadık Özer amcamız için de çok donanımlı tekerlekli sandalye ve hasta bezleri yardımında bulunduk. Bizim amacımız; Abdulmenaf Demir ve Sadık Özer gibi engelli amcalarımızın, maddi durumu iyi olmayan engelli ailelerimize umut olmaktır" dedi.

Engelli vatandaşların aileleri ise, yapılan yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:00 Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel
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