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Engelli vatandaşlara plaj müjdesi - Son Dakika

Engelli vatandaşlara plaj müjdesi

06.07.2021 10:20
Engelli vatandaşlara plaj müjdesi, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile birlikte İzmir'in Çeşme ilçesini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, "Kabul edilen önergemiz ile yalnızca Çeşme değil, toplam 9 denize girilebilir ilçemizde engellilerin denizden çok daha aktif yararlanması...

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile birlikte İzmir'in Çeşme ilçesini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, "Kabul edilen önergemiz ile yalnızca Çeşme değil, toplam 9 denize girilebilir ilçemizde engellilerin denizden çok daha aktif yararlanması sağlanacak" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'yi ziyaret etti. İlçede ev ve esnaf ziyaretleri yapan Bekle'ye AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran da eşlik etti.

Ziyaretlerde vatandaşlar, engelli ve yaşlıların turizm cenneti olan Çeşme'de denizden yeterince faydalanamadığından şikayetçi oldu. Vatandaşlara müjdeli haberiyse Ahmet Uğur Baran verdi. Baran, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine engelli ve yaşlı vatandaşların plajlardan daha aktif olarak yararlanabilmesi için önerge verdiğini ve önergenin kabul edildiğini söyledi.

Baran, "Çeşme ilçemiz turizm merkezi olarak gözbebeğimiz. Bununla birlikte bu güzel ilçemizde Ilıca Plajı için oluşturulan halihazırdaki engelli rampamızın sadece adı engelli rampası. Kabul edilen önergemiz ile yalnızca Çeşme değil, toplam 9 denize girilebilir ilçemizde engellilerin denizden çok daha aktif yararlanması sağlanacak. Plaj boyunca yürüyüş yolu sağlanacak, caddeden sahile iniş kolaylaştırılacak ve denizin içine 6 metre boyunca engelli vatandaşların girebilmesi sağlanacak. Çalışma yapılacak plajlarımıza ikişer tane engelli deniz bisikleti yerleştirilecek. Bu yıl ilçelerimizde çeşitli plajlarımızda bu sezon vatandaşlarımız bu imkanlardan yararlanabilecek. Gelecek sene ise bunu tüm mavi bayraklı plajlar için geçerli kılacağız" dedi.

Engelli vatandaşlar başta olmak üzere toplumun pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan tüm kesimlerine AK Parti iktidarıyla birlikte olması gerektiği kıymetin verildiğini söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise yaptığı açıklamasında hizmetlerin süreceğini söyledi. Bekle, "Bugün kamu başta olmak üzere iş yaşamında engelli vatandaşlarımızın kontenjan ve hakları AK Parti iktidarında en geniş sınırına ulaştı. Özel hayatta da bunu üst seviyeye çekmek için çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor. Bu doğrultuda İzmir'imizde gereken çalışmaları parti organlarımızın her bir kademesiyle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Engelli vatandaşlara plaj müjdesi
Engelli vatandaşlara plaj müjdesi
Engelli vatandaşlara plaj müjdesi

AK Parti, Engelli, Çeşme, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Engelli vatandaşlara plaj müjdesi - Son Dakika


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