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Engelli vatandaşların kamu kurumlarına ataması yapıldı - Son Dakika

Engelli vatandaşların kamu kurumlarına ataması yapıldı

17.02.2022 14:01
Engelli vatandaşların kamu kurumlarına ataması yapıldı

Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarına Atanması programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli vatandaşların kamu kurumlarına atanması için butona basması Engelli vatandaşların sevinmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması Büşra Ayder'in şiir okuması ANKARA...

Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarına Atanması programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli vatandaşların kamu kurumlarına atanması için butona basması

Engelli vatandaşların sevinmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması

Büşra Ayder'in şiir okuması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarına Atanması programında konuştu. (5)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Engelli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli vatandaşların kamu kurumlarına ataması yapıldı - Son Dakika


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