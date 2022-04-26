Engelli Vatandaşların KPSS Ulaşımlarına Büyükşehir Desteği

. Önemli duraklarda, özellikle bedensel engelli bireylerin toplu ulaşım araçlarını rahatlıkla kullanımı konusunda zabıta ekipleri gerekli takibi yaptı.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da hafta sonu sınav heyecanı yaşandı. Pazar günü yapılan, engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) ulaşım anlamında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Manisa Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı tüm ekiplerini seferber etti. İlgili konu hakkında yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "İl merkezinde yapılan EKPSS ile ilgili olarak tüm ilçelerimizden toplu taşıma aracı hazır edilerek, talep olan Selendi, Soma ve Demirci ilçesinden katılan engelli vatandaşlarımız ücretsiz olarak merkezdeki okullarına getirildi. Geç kalma durumunda olan adaylara destek sağlandı. Ayrıca, engelli bireylerin toplu ulaşım araçlarını rahatlıkla kullanımı konusunda zabıta ekipleri gerekli takibi yaptı. Bu çalışmayla ulaşımın sorunsuz işlemesi sağlandı" dedi.