Engelli vatandaştan Başkan Hürriyet'e teşekkür - Son Dakika

İzmit'te evinin bahçe düzenlemesi için dışarıdan hizmet almak zorunda olup korona virüs nedeniyle hizmet alamayan engelli vatandaşın yardımına İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koştu.



İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, evinin bahçesini budamak için dışarından hizmet almak zorunda olup korona virüs sebebiyle hizmet alamayan Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi'nde ikamet eden engelli vatandaşın yardımına koştu. İzmit Belediyesine ulaşarak yardım talebinde bulunan engelli vatandaşın bahçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yenileme ve bakım çalışması gerçekleştirdi.



Büyük bir özenle yeniden düzenlenen bahçede İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gün boyu titizlikle çalıştı. Ekipler yürüttükleri çalışmanın ardından bahçede meydana gelen kirliliği de temizledi. Ağaç budaması, toprak düzenlemesi ve tırpanlama işlemlerini yürüten ekiplere desteklerinden ötürü ev sahibi ve mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ