Engelli vatandaştan depremzedeler için duygulandıran yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli vatandaştan depremzedeler için duygulandıran yardım - Son Dakika

Engelli vatandaştan depremzedeler için duygulandıran yardım

6 saat önce

Bartın Valiliği tarafından, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan vatandaşlar için 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Engelli vatandaştan depremzedeler için duygulandıran yardım, System.String[]

Bartın Valiliği tarafından, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan vatandaşlar için 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Malzemeler tıra yüklendiği sırada alana çocuk eşyaları getiren engelli bir kadın duygusal anların yaşanmasına neden oldu.


Bartın Valiliği tarafından, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda toplanan yardımlar tıra yüklendi. Yardımların yüklenmesi sırasında alana gelen zihinsel ve bedensel engelli Hatice Gürpınar (35), deprem bölgesinde çocuklar için hazırladığı kıyafetleri yetkililere teslim etti. Duygusal anların yaşandığı teslimatta Gürpınar'ın verdiği yardım malzemeleri ismini taşıyan koliye konuldu. Vakıf personeline sarılarak ağlayan engelli kadın, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. - BARTIN

Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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