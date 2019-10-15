Son Dakika Haberleri: Engelli vatandaştan insanlık dersi (2)
Son Dakika Güncel Engelli vatandaştan insanlık dersi (2)

Engelli vatandaştan insanlık dersi (2)

1 saat önce

'BU ÇOK ONURLU BİR DAVRANIŞ'Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda yürürken bulduğu 900 TL'yi İnegöl Belediyesi'ne teslim eden engelli Ahmet Uysal'a İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, teşekkür etti.

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'BU ÇOK ONURLU BİR DAVRANIŞ'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda yürürken bulduğu 900 TL'yi İnegöl Belediyesi'ne teslim eden engelli Ahmet Uysal'a İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, teşekkür etti. Belediye Başkanı Taban, onurlu davranışı gösteren Ahmet Uysal'ı makamında ağırlayarak, "Çarşı merkezinde biri çantasını unutmuş. Ahmet ağabeyimiz de bunu bulup belediyeye ulaştırmış. Gerçekten ihtiyacınız olan bir parayı, sırf size ait olmadığı için getirip, ilgililere teslim ediyorsunuz. Bu çok onurlu bir davranış. Bu davranışınız inşallah herkese örnek olur. Bunlar bizim toplumumuzun DNA'sında olan güzellikler. Ahmet ağabeyimiz de bu parayı kullanabilirdi ama yapmadı, bu para benim değil dedi ve teslim etti. Çok teşekkür ediyorum" dedi.


İnegöl Belediyesi, Ahmet Uysal, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:09 Kaynak: DHA
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