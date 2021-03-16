Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nden Başkan Gürün'e Ziyaret - Son Dakika

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nden Başkan Gürün'e Ziyaret

16.03.2021 12:22
Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nden Başkan Gürün'e Ziyaret, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) ve yönetim kurulu üyeleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret ederek Engelli Dostu bir şehir yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) ve yönetim kurulu üyeleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret ederek Engelli Dostu bir şehir yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

Türkiye'de bir ilk olan Engelli Ailelerine Kısa Mola, Engelsiz Plajlar, Engelsiz İzciler ve Engelsiz Nakil araçları hizmetleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Yılın Engelsiz Şehri" ödülü almasının kendilerini çok sevindirdiğini söyleyen Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar sözde değil icraatları ile engelsiz bir şehir oluşturmak için çalışan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ettiklerini söyledi ve Başkan Gürün'e plaket takdim etti.

Başkan Gürün; "Muğla'mıza kazandırdığımız her bir ödül ailemize armağandır"

Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında yer edinen Şehir Ödülleri töreninde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Yılın Engelsiz Şehri" seçilmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm vatandaşların eşit ve adil yaşam hakkından yararlanması için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını söyledi ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'ne ziyaretleri için teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız" sloganımızdaki aile kavramı bizim için çok değerli. Aile toplumsal yapının çekirdeğidir. Her aile ferdinin yüzünün güldüğü, eşit ve adil yaşam hakkından yararlandığı, mutlu ve umutlu bir şehir için çalışıyoruz. Doğuştan veya sonradan engelli olmuş aile fertlerimizin toplumsal hayatta daha fazla yer alması, normal hayatlarına devam etmeleri, onların fedakar ailelerinin de düşünüldüğü bir şehir düşledik. Türkiye'de ilk olan "Kısa Mola" hizmetini hayata geçirdik. 7/24 engelli evladına bakan fedakar annelerimize özel hayatları için kısa bir mola oluşturduk. Türkiye'nin en güzel sahillerinin en özel yerine engelsiz plajlarımızı yaptık. Doğanın güzelliği içerisinde çadırlarda kalan, tabiat ananın koruyucuları izcilerimizi de engelsiz yaptık. Daha birçok hizmetimizle ailemizin fertlerinin yüzündeki gülümseme olduk. Tüm bu hizmetlerimiz için aldığımız "Yılın Engelsiz Şehri" ödülü bizleri gururlandırırdı ve mutlu etti. Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'mize ziyaretleri, plaket takdimleri için teşekkür ediyorum. Hep birlikte Muğla'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nden Başkan Gürün'e Ziyaret
Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nden Başkan Gürün'e Ziyaret
Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nden Başkan Gürün'e Ziyaret
Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nden Başkan Gürün'e Ziyaret

Osman Gürün, Türkiye, Engelli, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nden Başkan Gürün'e Ziyaret - Son Dakika


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