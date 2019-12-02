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Engelli ve ailelerinden işaret diliyle 'hayat bayram olsa' klibi

6 saat önce

Engelli ve ailelerinden işaret diliyle 'Hayat bayram olsa' klibiTokat'ta Engelliler Derneği üyeleri, 3 Aralık Engelliler günü için farkındalık oluşturmak için işaret diliyle 'Hayat bayram olsa' parçasıyla klip hazırladı.

Engelli ve ailelerinden işaret diliyle 'Hayat bayram olsa' klibi

Tokat'ta Engelliler Derneği üyeleri, 3 Aralık Engelliler günü için farkındalık oluşturmak için işaret diliyle 'Hayat bayram olsa' parçasıyla klip hazırladı.

Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği üyesi 9 engelli ve aileleri, bir aylık bir çalışmayla 1970'li yıllarda popüler olan 'Hayat bayram olsa' isimli şarkıya işaret diliyle klip hazırladı. Yaklaşık 2 dakikalık klip paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi çekti.

3 Aralık Engelliler günü için farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Dernek Başkanı Halil İçcan, Farkındalık oluşturmak için bu klibi hazırladık. Seyahate gittiğimiz Konya'da, Antalya'da ve Tokatımızın değişik yerlerinde engelli ailelerimizle çekimlerini yaptık. Çalışmamızda 9 engelli ve 9 aile bireyleri olmak üzere 18 kişi yer aldı. Halk Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenlerimizden işaret dili desteği aldık. Bir de işaret dili kullanan işitme engelli kardeşlerimiz yardımcı oldular. Çalışmalarımız bir ay sürdü diye konuştu.

Sadece 3 Aralık'ta değil her zaman hatırlanmak istediklerini belirten dernek üyesi ve engelli annesi Beyza Çalışkan, 3 Aralık Engelliler Günü için başkanımızın güzel bir fikri vardı. Biz de buna katıldık. Amacımız bizi fark etmeleri. Bizim var olduğumuzu, engelli de olsak duyabildiğimiz, görmesek de görebildiğimizi, yani bir nevi sesimizi duyurmak istedik. Bu bir farkındalık diyoruz ve evet biz de buradayız dedi.

Engelli ve ailelerinden işaret diliyle 'hayat bayram olsa' klibi

Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
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