Engelli ve azimli 2 genç, 4 aylık çalışmayla şampiyon olup Aydın'ı gururlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli ve azimli 2 genç, 4 aylık çalışmayla şampiyon olup Aydın'ı gururlandırdı - Son Dakika

Engelli ve azimli 2 genç, 4 aylık çalışmayla şampiyon olup Aydın'ı gururlandırdı

6 saat önce

AYDIN'da yaşayan duyma ve konuşma engelli Mehmet Ali Uyanık (24) ve Yadigar Talayhan (25), daha önce deneyimlerinin bulunmadığı judo sporunda azmetti, 4 aylık çalışma sonrası kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşıp kenti gururlandırdı.

Engelli ve azimli 2 genç, 4 aylık çalışmayla şampiyon olup Aydın'ı gururlandırdı, System.String[]

AYDIN'da yaşayan duyma ve konuşma engelli Mehmet Ali Uyanık (24) ve Yadigar Talayhan (25), daha önce deneyimlerinin bulunmadığı judo sporunda azmetti, 4 aylık çalışma sonrası kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşıp kenti gururlandırdı.

Söke'de yaşayan Mehmet Ali Uyanık ve Yadigar Talayhan, tanıştıkları Aydın Judo Kulübü Başkanı Mustan Şimşek'ten kendilerini çalıştırmasını istedi. Sporu çok seven iki genç, daha önce hiç judo sporu yapmamalarına rağmen azim gösterdi. 4 aylık çalışma sonrası, 25 Ocak'ta Kilis'te yapılan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasına katıldı. Mehmet Ali Uyanık '60 kiloda', Yadigar Talayhan ise '78 kiloda', kendileri gibi işitme ve duyma engelli sporcuları yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

BAŞARILARI MUTLU ETTİ

İki sporcunun kısa sürede elde ettiği başarıdan dolayı büyük mutluluk duyan Şimşek, "Kısa süreli yaptığımız çalışmalarla ikisi de Türkiye şampiyonu oldu. Nisan ayında Fransa'da yapılacak şampiyona, virüs nedeniyle iptal oldu. Ancak 2021 yılında yapılacak olimpiyatlar katılacaklar. Buradan iyi bir derece elde etmeyi hedefliyoruz. Ben Türkiye ve Aydın'daki tüm işitme, duyma ve görme engelli çocukların spor yapmasını istiyorum. Biz 7'den 70 kadar spor yapmak isteyen herkese açığız" dedi. Genç sporcularıyla uyumlarından bahseden Şimşek, "Spor anlamında aynı dili konuştuğumuz için çok zorlanmadık. Teknik olarak hemen kapıp işi öğrendiler. İkisi de Söke'den haftanın 5 günü, 70 kilometre yol kat ederek büyük bir zevkle çalışmalara ara vermeden katılıyor. İki gencinde hedefi önce Avrupa sonra Dünya şampiyonluğu olacak" dedi.

HEDEF BÜYÜK

İşitme ve duyma engelli olan Mehmet Ali Uyanık ve Yadigar Talayhan ise işaret diliyle sporu çok sevdiklerini ve gelecek yıl yapılacak olimpiyatlarda Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini ifade etti.


Ali Uyanık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:39 Kaynak: DHA
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