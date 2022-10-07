Engelli ve çocukların telefonunu 'birini arayabilir miyim?' bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Engelli ve çocukların telefonunu 'birini arayabilir miyim?' bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı

07.10.2022 11:20
Engelli ve çocukların telefonunu 'birini arayabilir miyim?' bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı

Konya'da engelli ve yaşı küçük çocukların telefonunu 'birini arayabilir miyim?' bahanesiyle çalan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da engelli ve yaşı küçük çocukların telefonunu 'birini arayabilir miyim?' bahanesiyle çalan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde engelli vatandaşların ve küçük çocukların telefonlarının "birini arayabilir miyim" bahanesiyle çalındığı ihbarı üzerine Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kameraları incelemesinde şüphelinin 29 yaşındaki Hasan E. olduğu belirlendi. Adresi belirlenen şüpheli Hasan E., evine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli ve çocukların telefonunu 'birini arayabilir miyim?' bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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