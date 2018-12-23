Son Dakika Haberleri: Engelli ve devlet korumasındaki 5 bin 778 kişinin ataması yapılacak

Engelli ve devlet korumasındaki 5 bin 778 kişinin ataması yapılacak

21 dakika önce

Engelli ve devlet korumasından yararlanan toplam 5 bin 778 kişi, yarın törenle kamu kurumu kadrolarına yerleştirilecek.

Engelli ve devlet korumasındaki 5 bin 778 kişinin ataması yapılacak, System.String[]
Engelli ve devlet korumasından yararlanan toplam 5 bin 778 kişi, yarın törenle kamu kurumu kadrolarına yerleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:33 

Ekonomi
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