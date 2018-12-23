Engelli ve devlet korumasındaki 5 bin 778 kişinin ataması yapılacak
21 dakika önce
Engelli ve devlet korumasından yararlanan toplam 5 bin 778 kişi, yarın törenle kamu kurumu kadrolarına yerleştirilecek.
Engelli ve devlet korumasından yararlanan toplam 5 bin 778 kişi, yarın törenle kamu kurumu kadrolarına yerleştirilecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:33
Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu
Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı
Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu