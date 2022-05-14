Engelli ve engelli yakını aylığı için bu yıl ödenen miktar 3 milyar lirayı aştı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için ödenen miktar toplam 3 milyar 253 milyon lira oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla destek programları yürütülüyor. Engellilerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modelleri uygulanıyor. Bu modeller içinde evde bakım yardımı önemli yer tutuyor.

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri amacıyla 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı, bakıma ihtiyacı olan ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ağır engelli bireyleri de kapsıyor.

Evde bakım yardımından, Sağlık Kurulu Raporuna göre "ağır engelli" ya da "tam bağımlı" yetişkinler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) "çok ileri düzeyde özel koşul gereksinimi", "Belirgin Özel Gereksinim Var" (ÖGV), "özel koşul gereksinimi" ibareleri bulunan çocuklar, hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin aylık net tutarının üçte iki oranının altında ise yararlanabiliyor.

Yılın ilk 4 ayında 543 bin 49 kişiye evde bakım yardımı

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, evde bakım yardımı aylık ödeme rakamları 2020 yılında 1544 lira, 2021 yılında 1798 lira iken, 2022 yılı ilk 6 ayı için bu miktar aylık 2 bin 354 lira olarak belirlendi.

Evde bakım yardımından yararlanan kişi sayısı da her yıl artış gösterdi. Buna göre, 2020 yılında 529 bin 924, 2021 yılında 530 bin 812 ve 2022 yılının nisan sonu itibarıyla 543 bin 49 kişi evde bakım yardımından yararlandı.

Evde bakım yardımı için aktarılan ödenek miktarları da düzenli artış göstererek, 2020'de 9 milyar 474 milyon lira, 2021'de 10 milyar 956 milyon lira ve 2022'de ise bugüne kadar 6 milyar 25 milyon lira oldu.

2020 yılından şu ana kadar toplam 26 milyar 455 milyon lira evde bakım yardımı için ödenek ayrıldı.

Engelli bireylere ve engelli yakınlarına aylık maddi destek

İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli bireylere ve engelli yakınlarına da aylık maddi destek sağlanıyor.

Engellilik oranlarına göre, bu destekten yararlanma miktarları değişiklik gösteriyor.

2020'de, engellilik oranı yüzde 40-69 arasındakiler için engelli aylığı 568 lira, engellilik oranı yüzde 70 ve üzerindekiler için 852 lira olurken, engelli yakını aylığı ise 568 lira olarak ödendi.

Yüzde 40-69 engellilik oranı için 2020 yılında aktarılan engelli aylığı tutarı 2 milyar 104 milyon lira olurken, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için aktarılan engelli aylığı toplamı ise 2 milyar 516 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Engelli yakını aylığı için 2020 yılında aktarılan toplam tutar 548 milyon lira oldu. 2020 yılında engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 5 milyar 168 milyon lira ödeme yapıldı.

2021'de ödenen miktar 5 milyar 801 milyon lira

Geçen yıl ise yüzde 40-69 oranında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 661 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellik oranındakiler için engelli aylığı 991 lira, engelli yakını aylığı 661 lira idi.

Engellilik oranı yüzde 40-69 arasındakiler için bütçeden aktarılan toplam engelli aylığı 2021'de 2 milyar 363 milyon lira iken, yüzde 70 ve üzeri engellilik oranı bulunanlar için aktarılan engelli aylığı miktarı 2 milyar 815 milyon lira oldu. Engelli yakını aylığı için de 2021'de bütçeden toplam 623 milyon lira aktarıldı.

2021'de engelli ve engelli yakınlarına verilen miktar toplam 5 milyar 801 milyon lira olarak gerçekleşti.

Engelli yakını aylığı 865 lira oldu

2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

Bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 3 milyar 253 milyon lira ödeme yapıldı.

Aylık ortalama 616 bin kişi engelli aylığından, engelli yakını aylığından ise ortalama 98 bin kişi yararlandı.