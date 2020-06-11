"Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma" projesi başvuru tarihi belli oldu - Son Dakika

"Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma" projesi başvuru tarihi belli oldu

Çalışma ve İş Kurumu Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma" projesi hibe destek başvurularının başladığını söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma" projesi hibe destek başvurularının başladığını söyledi.


Başvuruların 8 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edeceğini ifade eden Kızılkaya, "www.iskur.gov.tr sitemizde yayınlanacak olan 2020/2. dönem güncel başvuru rehberi ve formuna göre hazırlanacak projeler, kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler ile ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler desteklenecektir. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecek. Başvurular 17 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek olup proje sunmak isteyen engellilerin www.iskur.gov.tr adresindeki başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlayarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze belirtilen tarihe kadar teslim etmeleri, eski hükümlülerin ise projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile 'Proje Başvuru Rehberi'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile il müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir. Ayrıca projeden yararlanmak isteyenler, müdürlüğümüzden proje desteği hakkında gerekli bilgileri alabileceklerdir. Hibe proje desteğinin amacı, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yoluyla rehabilitasyonlarına yardımcı olmayı amaçlanmaktadır. Proje desteği kapsamında engellilere 65 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına kadar yani 45 bin lira iş kurma desteği sunulacaktır" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Ahmet Kızılkaya, Kızılkaya, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma' projesi başvuru tarihi belli oldu - Son Dakika Ekonomi

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