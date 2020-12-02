Engelli ve eski hükümlüler İŞ-Kur'la iş sahibi oluyor - Son Dakika

Engelli ve eski hükümlüler İŞ-Kur'la iş sahibi oluyor

02.12.2020 09:48
Engelli ve eski hükümlüler İŞ-Kur'la iş sahibi oluyor, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Eski hükümlü ve engellilerin iş sahibi olması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek proje başvuruları Kırşehir il müdürlüğünde de alınmaya başladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Eski hükümlü ve engellilerin iş sahibi olması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek proje başvuruları Kırşehir il müdürlüğünde de alınmaya başladı.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, Engelli ve eski hükümlülere yönelik düzenlenecek projeler kapsamında; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriliyor.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya yaptığı açıklamada, projelerle birlikte engelli ve eski hükümlülerin iş sahibi olmalarının desteklendiğini söyledi.

Kaya, açıklamasında; "Kurum olarak engellilerin ve eski hükümlülerin istihdam edilmelerini kolaylaştırıcı faaliyetler düzenleyerek, hem iş bulmalarını kolaylaştırmak hem de kendi işlerinin sahibi olmalarını sağlamak temel amaçlarımızdan bir tanesidir. Her yıl iki defa alınan engelli ve eski hükümlülere yönelik proje başvurularımız başlamıştır"dedi.

Proje kapsamında, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destekler veriliyor. - KIRŞEHİR

Engelli ve eski hükümlüler İŞ-Kur'la iş sahibi oluyor

Türkiye İş Kurumu, Kırşehir, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelli ve eski hükümlüler İŞ-Kur'la iş sahibi oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısını engellemeye çalıştı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı
Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek         
09:41
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı         
09:05
Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı         
08:55
Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar         
08:10
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı         
02:15
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 09:53:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli ve eski hükümlüler İŞ-Kur'la iş sahibi oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei