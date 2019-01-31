Engelli ve Eski Hükümlülere 50 Bin TL'ye Kadar Hibe Sağlanacak

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen programda Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik olarak İŞKUR tarafından verilen 50 bin TL ye...

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen programda Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik olarak İŞKUR tarafından verilen 50 bin TL ye kadar hibe programı hakkında bilgilendirme yapıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen programa 4 kurumun İl Müdürü, Engelli ve Eski Hükümlüler ve diğer davetliler katıldı. Bayburt Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, diğer İl Müdürleri tarafından bilgilendirme yapıldı.



Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü M. Abdullah Kahveci, "Engelli ve Eski Hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden tahsil edilen idari para cezalarından, ilgili Kanuna istinaden oluşturulan Komisyon marifetiyle engellilerin ve eski hükümlülerin hazırlamış olduğu ve Komisyon tarafından kabul edilen kendi işini kurmaya yönelik projelerde, proje sahibine demirbaş malzeme alımı, kuruluş işlemleri ve işletme gideri kapsamında yapılacak harcamalara esas olmak üzere toplamda 50 bin TL ye kadar hibe desteği sağlanıyor. Bu projeler; 1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, 4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, 5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler. 6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projelerdir. Kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülerin, proje hazırlayarak hibe programından yararlanmak istemeleri halinde, Kurumumuz web sayfasında yayımlanan 2019/1 başvuru rehberi ve formu doğrultusunda projenin hazırlanıp istenen evrakların güncel hali kullanılarak 2019 yılının ortalarında İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından açıklanacak son başvuru tarihine kadar İlgili Müdürlüklere sunmaları gerekmektedir. Yine detaylı bilginin İŞKUR İl Müdürlüğünden ve www.iskur.gov.tr adresinden alınabilecek. Projeden faydalanma şartlarının ise İŞKUR'a kayıtlı olmak, Engelli ya da Eski Hükümlü olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak), İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak " açıklamalarında bulundu.



Daha sonra Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin tarafından Eski Hükümlülerin yapması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı. Eski Hükümlülerin Projelerini direk İŞKUR İl Müdürlüğüne vermemeleri gerektiği, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığı ile vermeleri halinde projelerinin kabul edilebileceği bildirildi.



Yine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Haluk Akkoyunlu da engelli vatandaşların proje hazırlama konusunda her türlü yardımı yapacaklarını bildirdi.



Son olarak soru- cevap bölümünün ardından program sonlandırıldı. - BAYBURT

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