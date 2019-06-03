Son Dakika Haberleri: Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğinde başvuru kabulü başladı
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Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğinde başvuru kabulü başladı

1 saat önce

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvuruları kabul edilmeye başlandı.

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğinde başvuru kabulü başladı, System.String[]
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvuruları kabul edilmeye başlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:03 
Ekonomi
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