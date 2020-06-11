Engelli ve eski hükümlülere iş yeri açma olanağı - Son Dakika

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi iş yerlerini açma olanağı sağlanacağını bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerinin sahibi olmasını sağlayacak projede başvuruların başladığını belirtti.

Proje kapsamında engelli ve eski hükümlülerin kendi iş yerlerini açarak, meslek sahibi olacaklarını ve istihdama katkı vereceklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Engellilere 65 bin liraya, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar kendi iş yerlerini açmaları halinde destek verilecek. Ayrıca, proje kapsamında, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması, korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir. Temel görevlerimizden bir tanesi engelli ve eski hükümlülerin istihdam edilebilirliklerini artırıp, kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmaktır. Daha fazla engelli ve eski hükümlünün istihdamını sağlanması için proje başvurularını bekliyoruz."