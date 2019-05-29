Engelli ve eski hükümlülere kendi işini kurma fırsatı

Manisa
'da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara kendi işini kurma fırsatı verileceği bildirildi.
Manisa Çalışma ve İş Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, kuruma başvurarak kendi işini kurmak isteyen engellilere en fazla 50 bin lira, eski hükümlülere ise 36 bin lira kaynak tahsis edilecek.
Aldıkları destekle işlerini kuracak engelli ve eski hükümlüler, 3 yıl boyunca takip edilecek. 3 yılın sonunda işlerinde başarı sağlayanlara aldıkları destekler hibe edilecek.
Kurumun internet sitesindeki başvuru rehberi ve formuna göre hazırlanacak projeler, kamu ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesi sonucunda desteklenecek.
Projeye, İŞKUR
'a kayıtlı, 18 yaşını doldurmuş, emekli ya da aktif iş yeri ve işletme sahibi olmayan, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmiş, iş gücünden en az yüzde 40 yoksun, engelli ve eski hükümlü herkes başvurabilecek.
Projeye başvuru süresi 28 Haziran'da sona erecek.