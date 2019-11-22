Son Dakika Haberleri: Engelli ve hasta çocuklar polis oldu
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Engelli ve hasta çocuklar polis oldu

6 saat önce

Adana'da polislik mesleğini çok seven engelli ve hasta çocuklar bir günlüğüne polis olurken, çocukları Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş makamında ağırladı.

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Adana'da polislik mesleğini çok seven engelli ve hasta çocuklar bir günlüğüne polis olurken, çocukları Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş makamında ağırladı.


Adana'da bir rehabilitasyon merkezine gelen ve bir özel hastanede tedavi olan bazı çocuklar polislik mesleğini çok sevdiklerini, polis olmak istediklerini 155 polis imdat hattını arayarak söyledi. Bu durum Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a aktarıldı. Bunun üzerine Aktaş, engelli ve hasta çocukların bir günlüğüne polis olma hayalini gerçekleştirdi. Çocukları makamında kabul eden Aktaş onlara polis kıyafeti giydirdi. Ayrıca Aktaş çocuklara hediyeler verdi. Hayalini gerçekleştiren çocuklar çok mutlu olduklarını söyledi. - ADANA

Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:12 Kaynak: İHA
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