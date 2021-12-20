Üye Girişi
Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne oldu - Son Dakika

Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne oldu

20.12.2021 13:25

Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne olduSİVAS Zehra Özcan, emekli aylığı ile kiraladığı evi engelli ve hasta sokak hayvanlarını ile paylaşıyor.

Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne oldu

SİVAS Zehra Özcan, emekli aylığı ile kiraladığı evi engelli ve hasta sokak hayvanlarını ile paylaşıyor.

Sivas'ta Karşıyaka mahallesinde kiraladığı bahçeli bir evde yaşayan Zehra Özcan isimli 62 yaşındaki kadın, evini birçoğumuzun yüz çevirdiği engelli ve hasta sokak hayvanları ile paylaşıyor. Özcan tek geliri olan emekli maaşını da bu hayvanların beslenmesi ve tedavisi için kullanıyor. Hayatını yardıma muhtaç hayvanlara adayan Özcan, evini paylaştığı kedi ve köpeklerin tedavilerini de kendisi yapıyor.

25 yılını sokak hayvanlarına adadı

Zehra Özcan, son 25 yılını sokak hayvanlarına adadığını belirterek, "Ben 12 yıldır kiraladığım bu evde yaşıyorum. Engelli hayvanları alıp bakım ve tedavilerini yapıyorum. 25 seneye yakın bu işle uğraşıyorum. Çoğu hayvan kanser hastası, kalp yetmezliği olanlarda var, gençlik hastalığından kalma sinirsel titremeleri olan var, kendi hayatını tek başına idam edemeyen hayvanlarım var. Onlara destek amaçlı yardımcı oluyorum. Sabah saat 7.00 da kalkıyorum, saat 8 gibi mamalarını veriyorum daha sonra bütün gün temizlik yapıyorum" dedi.

Her birinin farklı bir hikayesi var

Köpeklerin farklı farklı hikayeleri olduğunu belirten Özcan, "Ben taşınırken kamyon küçük bir yavruyu ezdi, ölür dediler ama şu an 13 yaşında. Bir köpeğin başına çok kötü bir hadise gelmiş, erkeklerden kaçıyordu onu tedavi ettirdim. Bir köpeğimiz de alerji hastasıydı, çok kötü durumdaydı, bütün vücudundan kan ve iltihap akıyordu. 1 seneye yakın tedavi ettim, düzeldi, şu an alerji hastası olduğu için sadece et yiyor. Terk edilmiş, atılmış, kazadan dolayı gözü görmeyen, hepsinin farklı bir hikayesi var. Onları bulup onlarla ilgileniyorum" diye konuştu.

"Sevmiyorsanız zarar vermeyin"

Özcan, "Hayvan sevgim çocukluğumdan geliyor. Hayvan sevgisi ailenin çocuk yetiştirmesi ile ilgili, 5 yaşından itibaren sürekli hayvanların içerisindeydim. Ailem bana hayvanlara karşı vicdanlı ve merhametli olmayı öğretti. Son zamanlarda hayvanlara aşırı şiddet, hayvanlara karşı aşırı nefret taşıyan insanlar gördükçe üzülüyorum. Sevmiyorsunuz ama zarar vermeyin. Özellikle barınakta çalıştığım zaman çok kötü vakalar geliyordu; bıçaklanmış, tecavüze uğramış hayvanlar. İnsanlara artık söyleyecek bireyde bulamıyorum. Dolayısıyla elimizden geldiği kadarıyla bu hayvanlara sahip çıkıyorum. Burayı köpekler için kiraladım ve onlarla kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne oldu
Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne oldu
Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne oldu
Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne oldu

Sokak Hayvanları, Engelli, Emekli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:28 Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı
13:23 Sanki dün hiç patlama olmamış gibi işçiler bugünde madene indi!
13:18 Son Dakika: UEFA, Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ın 3-0 hükmen yenildiğini ve elendiğini ilan etti
13:07 "Dayanamıyoruz" demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam!
12:56 Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar
12:55 MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!
12:54 Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor
12:53 ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli
12:51 Son Dakika: İHA muhabirine tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti
12:51 Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti!
Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı         
13:29
Son Dakika: UEFA, Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ın 3-0 hükmen yenildiğini ve elendiğini ilan etti Son Dakika: UEFA, Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ın 3-0 hükmen yenildiğini ve elendiğini ilan etti         
13:18
MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı! MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!         
12:56
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 13:34:52. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement