Engelli ve kronik hastalardan "tedbirlere uyun" çağrısı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren engelliler derneklerinin başkanları, yaptıkları ortak açıklama ile Covid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Kalp Gözü Derneği binasında bir araya gelen Engelliler Kalkındırma Derneği Başkanı Şeyhmus Karaburç, Kalp Gözü Derneği yetkilisi Sinan Akkılıç ve Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş, ortak açıklama ile Covid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu. Tüm gençlere seslendiğini ve ciddi bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını belirten Karaburç, "Maske hayatımızın bir parçası oldu artık, sağlımız için ve başkalarının sağlığı için maskeyi takmak zorundayız. Kesinlikle maskesiz gezmeyelim. Eğer çocuklarımızı, ailemizi, arkadaşlarımızı, milletimizi düşünüyorsak kurallara uyalım ve maskesiz gezmeyelim" dedi.

Covid-19'dan dolayı riskli gruplar arasında yer aldığını söyleyen Kalp Gözü Derneği yetkilisi Sinan Akkılıç, "İlçemizde artan vakalara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Tedbirlere uysunlar sevdiklerini düşünsünler, biz görme engelliler olarak halkımızdan ricamız yeni açıklanan tedbirlere uyarak sevdiklerini tehlikeye atmasınlar" şeklinde konuştu.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsle mücadele için kurallara harfiyen uyulması gerektiğini belirten Şenateş ise, "Bu hastalıktan en çok biz etkileniyoruz. Bu nedenle insanların uymadığı sosyal mesafe, takmadığı maske, yapmadığı temizlik biz engellilerin ölümüne neden olabilir. Çünkü biz engelliler kronik hastayız, bu hastalıkta en çok kronik hastaları öldürüyor. Devletimiz bu konuda çok sıkı tedbirler almış durumda, herkesin eksiksiz olarak bu kurallara uymalarını rica ediyoruz. Sizin uyduğunuz her yasak bizim yaşamamıza sebeptir, bunu unutmayalım" diye konuştu. - ŞANLIURFA