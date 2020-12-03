Engelli ve özel sporcular Manş Denizi'ni geçerek rekor kırma peşinde (1) - Son Dakika

Engelli ve özel sporcular Manş Denizi'ni geçerek rekor kırma peşinde (1)

03.12.2020 11:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün 3 engelli sporcusu Kaan Çavuşer, Alper Ceylantepe, Çilem Çelik ve özel sporcusu Onur Şırlak, Manş Denizi'ni geçmek için çalışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün 3 engelli sporcusu Kaan Çavuşer, Alper Ceylantepe, Çilem Çelik ve özel sporcusu Onur Şırlak, Manş Denizi'ni geçmek için çalışıyor.

Sporcular, Manş Denizi'nin yanı sıra 7 yılda ABD'deki Catalina Kanalı, Hawaii'deki Molokai Kanalı, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı, İspanya- Fas arasındaki Cebelitarık Boğazı, Japonya'daki Tsugaru Boğazı ve İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçmeyi hedefliyor.

Fransa- İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçip bunu başaran ilk engelli grup olmak için çalışan sporcular ve antrenör Mehmet Emin Aslan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 15-16 derecelik su sıcaklığında 36 kilometrelik bir mesafeyi geçmeyi planladıklarını söyleyen Aslan, "Projede çok değerli isimlerimiz var. Bunlardan biri Mehmet Fatih Kurt, hem antrenörümüz hem de çevirmenliğimizi yapıyor. Diğeri ise açık su yüzme şampiyonu olan Adam Walker danışmanlığımızı üstlendi. Projede 4 sporcumuz var. Dünyada bir ilk olmak istiyoruz. Bunlardan 3'ü bedensel engelli, bir tane de otizmli sporcumuz var, özel sporcumuz. Hayalleri olan Manş Denizi projesini geçerek bir ilke imza atmak istiyorlar. En hızlı yüzen ekip unvanını da almak için büyük bir çaba sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için sponsorluk görüşmeleri yaptıklarını hatırlatan Aslan, henüz neticeye varamadıklarını ve destek beklediklerini belirtti.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim hayatına devam eden 20 yaşındaki Kaan Çavuşer, 10 yıldır yüzme sporunu yaptığını aktardı.

Yüzmeye doktorunun tavsiyesiyle başladığını söyleyen Kaan, şu ifadeleri kullandı:

"Sağ elimde ampute bir engel var. Doktorun tavsiyesiyle sağ elimdeki güç nedeniyle başladım yüzmeye. Tabi ki ilk başlarda hedef koyamıyordum kendime. Yarışlara katılabileceğimi düşünemiyordum. Her şey zaman içinde oldu. 2011 yılında ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve 3 kez şampiyon oldum. Yıllar geçtikçe başarılarımın üstüne başarı kattım. 2015'te kıtalar arası boğaz yarışında üçüncü oldum. 2014'te Balkan şampiyonu oldum. 2020 yılına kadar çeşitli ulusal, açık deniz şampiyonlarında ve boğaz yarışında da 2019'da birinci oldum. Madalyalar aldım. Biz 4 engelli sporcu olarak dünyadaki 7 kanalı geçip bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde."

Bursa'da 1982 yılında doğduğunu ve 3 yaşında yüzmeye başladığını ifade eden Alper Ceylantepe, "4 yaşında kaza geçirdiğimde yüzme biliyordum. Kaza geçirdikten sonra yüzme benim için bir fizyoterapi oldu. Ama profesyonel yüzmeye 26 yaşında başladım." şeklinde konuştu.

Yüzmenin kendisi için bir tutku olduğunu belirten Alper, "Yüzme en sevdiğim spor. Diğer sporları da denedim ama yüzmede karar kıldım. Ülkemizi 2013'te Akdeniz Oyunları'nda temsil ettim. Branşım açık deni yüzmesi. Şimdi takımımla Manş Denizi'ni geçmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çilem Çelik ise "Bir devlet kuruluşunda çalışıyorum. Yüzmeye bu şekilde antrenmanlı olarak 2013 yılında başladım. Kendi arkadaşlarımla birlikte bir engelli takımı kuruldu. Bu takımda yer alıyorum. Manş Denizi ile birlikte 7 denizi de geçmeyi düşünüyoruz. Benim buradaki amacım hem kendim gibi engelli olan tüm arkadaşlarıma bu işleri yapabileceklerini, başarabileceklerini göstermek. Hiçbir şekilde vazgeçmemeleri gerektiğini göstermek istiyorum. Sporda da var olmalarını istiyorum. Her şeyde var olmalarını istiyorum. " şeklinde görüş belirtti.

Özel sporcu Onur'un annesi Sabrina Şırlak, oğlunun otizmli bir sporcu olduğunu ve 3 yaşından beri yüzmeyle uğraştıklarını söyledi.

Oğlunun açık denizde yüzmeyi sevdiğini aktaran Şırlak, "İBB Spor Kulübü'ne 3 sene önce geldik. Manş Denizi'ni geçme düşüncesi benim fikrimdi. Hazırlıklara 3 sene önce başladık. Bu sene pandemiden dolayı geçekleştiremedik İnşallah seneye Manş Denizi'ni başarıyla geçeceğiz. En büyük hayalimiz bu." diye konuştu.

Engelli ve özel sporcular Manş Denizi'ni geçerek rekor kırma peşinde (1)
Engelli ve özel sporcular Manş Denizi'ni geçerek rekor kırma peşinde (1)
Engelli ve özel sporcular Manş Denizi'ni geçerek rekor kırma peşinde (1)
Engelli ve özel sporcular Manş Denizi'ni geçerek rekor kırma peşinde (1)
Engelli ve özel sporcular Manş Denizi'ni geçerek rekor kırma peşinde (1)

Manş Denizi, Çilem Çelik, Bora Füzesi, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli ve özel sporcular Manş Denizi'ni geçerek rekor kırma peşinde (1) - Son Dakika


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