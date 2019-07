Engelli ve yardıma muhtaçlar rehabilitasyon merkezinde huzur buluyor

Engelli ve yardıma muhtaçlar rehabilitasyon merkezinde huzur buluyorDİYARBAKIR - Diyarbakır 'da yeni açılan bir rehabilitasyon ve bakım merkezi, yardıma muhtaç olan engelli bireylere hizmet vermek ve her türlü temel ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermeye başladı.Engelli ve kimsesi olmayan vatandaşların her türlü bakım ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan merkez, sağlık ve sosyal faaliyetlere ağırlık veriyor. 24 saat yatılı, bakım ve sağlık hizmetlerinin verildiği merkezde 54 kişilik kapasitesi bulunuyor. 2 ve 4'er kişilik odaları bulunan merkezin her odasında, hizmete muhtaç bireylere özgü tuvalet ve banyo bulunuyor. Rehabilitasyon ve bakım merkezi müdürü, fizyoterapist Sema Tarhan Salık, yeni kurulan bir merkez olduklarını ve Diyarbakır'da böyle bir çalışmanın gerekli olduğunu belirtti. Salık, Diyarbakır'da yardıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylerin giderek arttığını ve bu merkezle yaşanan sorunların bir nebze de olsa çözüm bulduğunu kaydetti. Merkezlerinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde açılan bir kuruluş olduğunu kaydeden Salık, öncelikli amaçlarının engelli bireylere hizmet vermek olduğunu ifade etti."Bireyin ailesi oluyoruz"Bireylerin her türlü temel ihtiyaçlarını bu merkezde karşılandığını vurgulayan Salık, "Burada bulunan bütün bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Yeme, içme, barınma, sosyal faaliyetlerden sorumluyuz. Bireyin bir nevi ailesi olmuş oluyoruz. Burada 24 saat yatılı hizmet veriliyor. Ayrıca 24 saat bakım personeli ve sağlık çalışanları kurum içerisinde hazırda bekletiliyor. 19 yaş üzeri kadın ve erkeklere hizmet vermekteyiz, genelde engelli bireylere hizmet vermekteyiz. Ama yaşlı ve bakacak kimsesi olmayan mağduriyeti olan bireyler içinde imkan ve olanaklar sunuluyor. 54 kişilik kapasitemiz mevcut, 4 ve 2 kişilik odalar bulunmakta ve her odaya özgü tuvalet, banyo mevcut. Bunları yapmış olmaktaki en büyük amacımız, bireye hijyenik ortam ve kolaylık sağlamaktır. Günde 3 öğün ana 2 öğün ise ara öğünlerimiz bulunmakta. Hazırlanana tüm yemeklerimiz hastalarımızın sağlık durumları göz önünde bulundurularak, özel yemeklerde hazırlanmakta" dedi."Gelin kendi gözünüzle görün"Yeni kurulan merkezin yapısıyla ilgili de bilgi veren Salık, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kurumun tamamı engelli bireylere özgü hazırlanmış, petek köşelerinden, yemek hanemize kadar, odalar, banyolar, koridor, asansör ve hizmet alanları bireye zarar vermemek için hazırlandı. Bireyler yurt, bakım merkezleri ve huzur evlerine karşı ön yargılarını yıkmaları gerekir, mağduriyeti olan birçok hastamız var ve ulaşamadığımız birçok birey var, buyursunlar gelsinler. Kurumda nasıl bir hizmet veriliyor kendi gözleriyle şahit olsunlar. Bireyler gelip bir gün boyunca işleyişimize şahit olabilirler. Sunulan hizmetler birçok bireye sunulamayacak hizmetlerdir. Kurum içerisinde etkinlik alanları ve fizik tedavi alanları bulunuyor."