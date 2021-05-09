Kırklareli'nde engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri vatandaşlara ulaştırılıyor.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden talepte bulunan vatandaşların Vefa Sosyal Destek ekipleri, PTT ile kolluk kuvvetlerinin engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerini hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Açıklamada, talepte bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanma devam edileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri vatandaşlara ulaştırılıyor - Son Dakika